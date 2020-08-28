Новые исследование ученых: двух метров расстояния от других людей недостаточно в борьбе с COVID-19

Ученые из British Medical Journal указывают на доказательства того, что коронавирус может перемещаться более чем на два метра, например, при кашле или крике. Как они отмечают, восемь из 10 недавних исследований показали, что капли, выбрасываемые из дыхательных путей, находились на расстоянии более двух метров от инфицированного. В одном исследовании его расстояние составляло от шести до восьми метров.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

В условиях наибольшего риска, т. е. в плохо вентилируемых помещениях, в больших скоплениях людей, при длительном контакте с вирусом и без масок, эксперты рекомендуют соблюдать дистанцию ​​более двух метров. Это правило должно применяться, например, к барам, ресторанам и стадионам.

Специалист по биоэтике В Иезекиэль Эмануэль из Пенсильванского университета указал на необходимость того, чтобы общественность лучше понимала уровень риска заражения.