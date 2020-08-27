Коронавирус в Украине: рекордное количество летальных случаев, данные за 27 августа

Так за последние сутки от коронавирусной инфекции умерло сразу 49 пациентов. Это новый антирекорд, ранее за 24 часа еще не было такого большого количество летальных исходов. В общей сложности уже 2 403 человека умерло.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За вчерашние сутки коронавирусом заразилось 1 974 пациента. Сразу в нескольких регионах более 200 случаев заражения, а в некоторых – более 100. В Киеве (220 новых случаев), Харьковской (218), Львовской (203), Одесской (185), Ивано-Франковской (164), Черновицкой (159) и Тернопольской (141) областях. В общей сложности с начала пандемии в стране уже 112 059 подтвержденных инфекций.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 55 439 человек, что на 1 162 больше, чем днем ранее. Победило болезнь уже 54 217 (за сутки 763) человека. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Ранее мы сообщали, что Украина запретила въезд иностранцам из-за ситуации с COVID-19.