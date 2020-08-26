Перемирие на Донбассе: ситуация по состоянию на 26 августа

Так преимущественно 25 августа противник придерживался перемирия. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Так вблизи хутора Вольный боевики совершили выстрел из автоматического станкового гранатомета. Нужно отметить, что это были провокационные действия боевиков, которые не несли угрозы украинским военнослужащим, поэтому они не отвечали в ответ. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.

Также сообщается, что по состоянию на утро 26 августа выстрелов и обстрелов в сторону украинских военнослужащих зафиксировано не было.

Ранее мы сообщали, что за сутки 24 августа также была зафиксирована одна провокация со стороны боевиков.