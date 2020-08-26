14:35 26.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246272:labazovych

Украина закрывает границы: экстренное решение Кабмина

Похоже, что украинские власти все-таки принялись делать решительные шаги в отношении распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Украина закрывает границы: экстренное решение Кабмина

На сегодняшнем заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство намерено закрыть границы для иностранцев до конца сентября. "За" соответствующее решение было проголосовано единогласно. Соответствующее постановление будет опубликовано в четверг, 27 августа. Запрет будет действоватьВ с 00.00 29 августа по 00.00 28 сентября.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан, кроме тех, кто имеет вид на жительство, является членами международных и гуманитарных миссий, международных экипажей и т.д. весь перечень сегодня озвучим", - заявил перед голосованием Шмыгаль.

Напомним, что в Украине уже 110 000 зафиксированых случаев заражения.


Поделиться

Читайте также:
 
В этом году нам помог COVID: неожиданный плюс для школ от коронавируса Эрдоган предупреждает Грецию: это дорога к гибели "Время и Стекло" без Позитива и Дорофеевой: состав группы может измениться Россия блокирует переговоры по Донбассу: стала известна причина
Проишествия
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив