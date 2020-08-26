Украина закрывает границы: экстренное решение Кабмина

На сегодняшнем заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство намерено закрыть границы для иностранцев до конца сентября. "За" соответствующее решение было проголосовано единогласно. Соответствующее постановление будет опубликовано в четверг, 27 августа. Запрет будет действоватьВ с 00.00 29 августа по 00.00 28 сентября.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан, кроме тех, кто имеет вид на жительство, является членами международных и гуманитарных миссий, международных экипажей и т.д. весь перечень сегодня озвучим", - заявил перед голосованием Шмыгаль.

Напомним, что в Украине уже 110 000 зафиксированых случаев заражения.