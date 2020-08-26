09:33 26.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: новые данные за 26 августа

Появилась новая информация по поводу количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине за последние сутки. Очередные сутки кряду в стране зафиксировано менее 2000 новых пациентов.

Коронавирус в Украине: новые данные за 26 августа

Так по состоянию на утро 26 августа в Украине уже более 110 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки было выявлено 1 670 новых случаев заражения. В общей сложности уже 110 085 человек сдало положительный тест на COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Сразу в нескольких регионах Украины было выявлено более 100 новых случаев заражения. Так в Одесской (186 новых пациенов), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170) и Ивано-Франковской (167) областях.

За последние сутки болезнь победило 584 человека. В общей сложности 53 454 пациента уже выздоровело. 36 человек за сутки умерло. В общей сложности зафиксировано 2 354 летальных случая.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 54 277 человек, что на 1 050 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса.


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