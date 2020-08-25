Хотели в этом году отдохнуть на Бали? Не получится, остров закрыт для туристов

1 июля Бали открыл свои пляжи и туристические достопримечательности для местных путешественников. Остров намеревался открыть для зарубежного туризма в следующем месяце, но в Индонезии уровень заражения коронавирусом все еще высок, и властям пришлось пересмотреть свои планы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

- Центральное правительство поддерживает наши планы по открытию для иностранных туристов. Однако это требует большой осторожности, и мы не должны спешить, - пояснил губернатор Бали.

В прошлом году Бали посетили более 6 миллионов иностранных туристов. С началом пандемии Джакарта закрыла свои границы, которые еще не открыла.

На сегодняшний день на Бали зарегистрировано около 4000 случаев коронавируса и 49 смертей. Всего по Индонезии 153 тысячи инфекции, в том числе 6 680 смертельных случаев.

Напомним, что в Европе увеличивается количество случаев заражения коронавирусом.