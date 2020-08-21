15:37 21.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В Европе увеличивается количество случаев заражения коронавирусом

Во многих странах Западной Европы в последние дни наблюдается ежедневный рост числа инфекций, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2. Согласно последним данным, опубликованным эпидемиологическими службами, наибольший всплеск инфекции произошел в Испании.

В Европе увеличивается количество случаев заражения коронавирусом

В Испании в прошлую пятницу (14 августа) было зафиксировано 7,6 тысяч новых инфекции, большинство в течение нескольких недель. Правда, за последние дни статистика улучшилась. В среду (19 августа) было зарегистрировано 3 715 случаев заражения, а в четверг (20 августа) - 3 349, но ситуация нестабильная, с последующим увеличением числа заражений каждые несколько дней. Главный эпидемиолог Испании Фернандо Симон сказал, что "ситуация с COVID-19 в стране развивается не в правильном направлении".

Об этом пишет УРА-Информ.

По данным Института Роберта Коха в Берлине, за последние 24 часа в Германии было зарегистрировано 1427 новых случаев заражения. Количество всех заражений в этой стране увеличилось до 230 тысяч. В Германии с начала июля 2020 года наблюдается устойчивый рост инфекций, который ускорился в последние недели.

В Италии в среду (19 августа) было зарегистрировано 845 коронавирусных инфекций, больше всего с 16 мая 2020 года, когда было 875 случаев заражения и десятинедельная изоляция начала ослабевать - были открыты рестораны, бары и другие магазины.

Напомним, что в Украине зафиксировано более 100 000 случав заражения.


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