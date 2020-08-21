В Украине уже более 100 000 случаев заражения коронавирусом: новые данные на 21 августа

В общей сложности в Украине уже подтверждено 100 640 случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Только за последние сутки было выявлено 2106 новых пациентов. Из них 106 детей и 118 медицинских сотрудников. Вторые сутки кряду в стране фиксируется более 2000 случаев заражения. 487 человек было госпитализировано, это новый рекорд с первого дня пандемии. В

Об этом пишет УРА-Информ.

Как заявил на сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, за последние сутки было зафиксировано 23 летальных случая, при это 637 пациентов сумело победить болезнь.

В общей сложности 51 078 человек в общей сложности уже победило болезнь с начала пандемии. В тоже время 2207 смертей было зафиксировано в общей сложности. 39 699 тестов было сделано за последние сутки тестов на коронавирус, как ИФА-тестов, так и ПЛР-тестов.

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз покупает 225 млн пока еще не существующей вакцины от коронавируса.