ЕС покупает 225 млн пока еще не существующей вакцины от коронавируса

- Сегодня мы завершили переговоры с европейской компанией CureVac о повышении шансов найти эффективную вакцину против коронавируса. Мы работаем рука об руку с государствами-членами и производителями вакцин для достижения главной цели нашей европейской стратегии вакцины - вакцины для всех, - заявила в четверг комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стела Кириакиду.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

В последние недели Европейская комиссия объявила о положительных результатах переговоров с Sanofi-GSK (31 июля) и Johnson & Johnson (13 августа), а также о подписании 14 августа рамочного контракта на закупку вакцины с AstraZeneca.

Запланированная сделка с CureVac позволит всем странам-членам ЕС приобретать вакцину, а также передавать ее в дар странам с низким и средним уровнем дохода или распространять в других европейских странах.

Европейская комиссия объявила, что первоначально она сможет закупить 225 миллионов доз от имени стран ЕС, когда исследования докажут, что вакцина безопасна и эффективна. CureVac - европейская компания, которая, как подчеркивает KE, является пионером в разработке нового класса вакцин на основе матричной РНК (мРНК), переносимой в клетки липидными наночастицами.

Ранее мы сообщали, что в Украине почти 100 000 случаев заражения коронвирусом.