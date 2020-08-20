17:41 20.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246214:labazovych

ЕС покупает 225 млн пока еще не существующей вакцины от коронавируса

Европейская комиссия объявила, что предварительные переговоры с CureVac о закупке 225 миллионов доз потенциальной вакцины COVID-19 от имени всех стран-членов Европейского союза завершены.

ЕС покупает 225 млн пока еще не существующей вакцины от коронавируса

- Сегодня мы завершили переговоры с европейской компанией CureVac о повышении шансов найти эффективную вакцину против коронавируса. Мы работаем рука об руку с государствами-членами и производителями вакцин для достижения главной цели нашей европейской стратегии вакцины - вакцины для всех, - заявила в четверг комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стела Кириакиду.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

В последние недели Европейская комиссия объявила о положительных результатах переговоров с Sanofi-GSK (31 июля) и Johnson & Johnson (13 августа), а также о подписании 14 августа рамочного контракта на закупку вакцины с AstraZeneca.

Запланированная сделка с CureVac позволит всем странам-членам ЕС приобретать вакцину, а также передавать ее в дар странам с низким и средним уровнем дохода или распространять в других европейских странах.

Европейская комиссия объявила, что первоначально она сможет закупить 225 миллионов доз от имени стран ЕС, когда исследования докажут, что вакцина безопасна и эффективна. CureVac - европейская компания, которая, как подчеркивает KE, является пионером в разработке нового класса вакцин на основе матричной РНК (мРНК), переносимой в клетки липидными наночастицами.

Ранее мы сообщали, что в Украине почти 100 000 случаев заражения коронвирусом.


Поделиться

Читайте также:
 
Пациент или государство: Степанов рассказал, кто должен оплачивать лечение от коронавируса Могли переборщить с дозой: эксперт об отравлении Навального В Германии вводят новые обязанности для владельцев собак: часовая прогулка и многое другое В России уже заявляют, что Навальный выпивал до поздней ночи перед вылетом
Проишествия
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив