По всему миру циркулирует более заразная, но менее смертельная мутация коронавируса - эксперт

Речь идет о коронавирусе с мутацией D614G, который уже несколько месяцев наблюдается во многих регионах мира. Профессор Пол Тамбья, консультант Сингапурского университета и избранный президент Международного общества инфекционных заболеваний, сказал, что там, где его больше, смертность от COVID-19 также падает. По его мнению, это может означать, что вирус менее смертоносен.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

"Это может быть более полезно, потому что у нас есть вирус, который более заразен, но менее смертоносен", - сказал он. Он добавляет, что большинство вирусов со временем становятся менее опасными. - В их интересах заразить как можно больше людей, а не убить их, потому что они его хозяин и убежище, - резюмировал он.

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