15:45 19.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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По всему миру циркулирует более заразная, но менее смертельная мутация коронавируса - эксперт

Более заразная мутантная версия коронавируса SARS-CoV-2 все чаще обнаруживается в Европе, Северной Америке и некоторых регионах Азии. Однако это не повод для повышенного беспокойства. Этот штамм кажется менее опасным. Об этом заявил проф. Пол Тамбья из Международного общества инфекционных болезней.

По всему миру циркулирует более заразная, но менее смертельная мутация коронавируса - эксперт

Речь идет о коронавирусе с мутацией D614G, который уже несколько месяцев наблюдается во многих регионах мира. Профессор Пол Тамбья, консультант Сингапурского университета и избранный президент Международного общества инфекционных заболеваний, сказал, что там, где его больше, смертность от COVID-19 также падает. По его мнению, это может означать, что вирус менее смертоносен.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

"Это может быть более полезно, потому что у нас есть вирус, который более заразен, но менее смертоносен", - сказал он. Он добавляет, что большинство вирусов со временем становятся менее опасными. - В их интересах заразить как можно больше людей, а не убить их, потому что они его хозяин и убежище, - резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что карантинные зоны в Украине снова пересмотрят.


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