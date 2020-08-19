Карантинные зоны в Украине снова пересмотрят

На сегодняшнем брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что в Украине завтра пересмотрят уровни эпидемиологической опасности в ряде областей и определят регионы в ту или иную зону карантина. Ситуация может поменяться сразу в 13 областях Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Завтра будут пересмотрены уровни эпидопасности на основании количества заболевших за последние 14 дней. В прошлый четверг, когда принималось решение о первом зонировании, таких регионов было 10. Сейчас по статистике, которая у нас есть на сегодня, количество областей, в которых будет проведено рассмотрение и зонирование территорий по цветной гамме, уже 13", - заявил Ляшко.

Также он отметил, что еще за одни сутки ситуация может измениться и другие регионы также могут войти в этот список.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки установлен новый рекорд – почти 2000 новых случаев заражения.