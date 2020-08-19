Новый коронавирусный рекорд в Украине: почти 2000 больных за сутки

Так за последние сутки 18 августа в Украине было зафиксировано 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 15 августа, когда COVID-19 был обнаружен у 1 847 пациентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Впервые в восьми областях более 100 новых пациентов, а в двух из них более – 200. Так в Харьковской (247) области, Киеве (215), Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ривненской (125), Одесской (123) и Закарпатской (117).

В общей сложности с начала пандемии 96 403 человека заразилось коронавирусом в Украине. За последние сутки 28 пациентов с COVID-19 умерло. Всего в Украине зафиксировано 2 144 летальных случая.

812 человек выздоровели за последние 24 часа. В стране в общей сложности 49 737 человек победило болезнь. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 44 522 человека, что на 1 127 больше, чем днем ранее.

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