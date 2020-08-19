09:16 19.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246170:labazovych

Новый коронавирусный рекорд в Украине: почти 2000 больных за сутки

Коронавирусная инфекция продолжает бить антирекорды в Украине. Число новых больных за сутки практически достигло показателя в две тысячи.

Новый коронавирусный рекорд в Украине: почти 2000 больных за сутки

Так за последние сутки 18 августа в Украине было зафиксировано 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 15 августа, когда COVID-19 был обнаружен у 1 847 пациентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Впервые в восьми областях более 100 новых пациентов, а в двух из них более – 200. Так в Харьковской (247) области, Киеве (215), Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ривненской (125), Одесской (123) и Закарпатской (117).

В общей сложности с начала пандемии 96 403 человека заразилось коронавирусом в Украине. За последние сутки 28 пациентов с COVID-19 умерло. Всего в Украине зафиксировано 2 144 летальных случая.

812 человек выздоровели за последние 24 часа. В стране в общей сложности 49 737 человек победило болезнь. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 44 522 человека, что на 1 127 больше, чем днем ранее.

Ранее мы сообщали, что на вакцину против коронавируса выдали первый патент.


Поделиться

Читайте также:
 
Ситуация на Донбассе: данные на утро 19 августа Протесты против Лукашенко: в Беларуси фонд солидарности собрал миллион евро У Тихановской допускают привлечение Лукашенко к уголовной ответственности Гренландия тает: ничто не может ее спасти
Проишествия
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив