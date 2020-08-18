На вакцину против коронавируса выдали первый патент

В Китае выдали первый патент на вакцину против коронавируса нового поколения, который заразил почти 22 миллиона людей во всем мире. Патент на вакцину с названием Ad5-nCoV получил отечественный разработчик. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на китайский международный новостной телеканал CGTN.
Стоит отметить, что вакцину против коронавирусной инфекции нового типаВВВ на основе аденовирусного вектора разработали Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и китайская биофармацевтическая фирма CanSino Biologics. Исследователей возглавлял китайский военный инфекционист Чен Вэй.
Ad5-nCoV еще в марте стала первой вакциной в Китае, которую допустили к клиническим исследованиям.
Также ранее сообщалось, что в случае вспышки массовое производство вакцины успеют запустить в кратчайшие сроки.
Как стало известно ранее, коронавирусная инфекция не намерена отступать. В Украине снова более полтора тысячи новых больных только за последние сутки.
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