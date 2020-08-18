15:08 18.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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На вакцину против коронавируса выдали первый патент

В Китае выдали первый патент на вакцину против коронавируса нового поколения, который заразил почти 22 миллиона людей во всем мире. Патент на вакцину с названием Ad5-nCoV получил отечественный разработчик. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на китайский международный новостной телеканал CGTN.

На вакцину против коронавируса выдали первый патент

Стоит отметить, что вакцину против коронавирусной инфекции нового типаВВВ на основе аденовирусного вектора разработали Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и китайская биофармацевтическая фирма CanSino Biologics. Исследователей возглавлял китайский военный инфекционист Чен Вэй.

Ad5-nCoV еще в марте стала первой вакциной в Китае, которую допустили к клиническим исследованиям.

Также ранее сообщалось, что в случае вспышки массовое производство вакцины успеют запустить в кратчайшие сроки.

Как стало известно ранее, коронавирусная инфекция не намерена отступать. В Украине снова более полтора тысячи новых больных только за последние сутки.


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