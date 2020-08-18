На вакцину против коронавируса выдали первый патент

Путин похвастался, что его дочери ввели нашумевшую вакцину от коронаируса Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал журналистам, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от коронавирусной инфекции родом из китайского Уханя, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи. После второго укола вакцины температура тела дочери президента РФ сошла на нет, высокие антитела к коронавирусу и хорошее самочувствие. Об этом рассказал глава РФ во время совещания с членами правительства, пишет Интерфакс, передает УРА-Информ.

Коронавирус в Украине: количество новых случаев существенно упало, но все равно оно больше 1000 Как и предполагалось, учитывая ситуация с начала пандемии коронавируса в Украине, статистика новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на выходных существенно уменьшилась, однако этот показатель все равно превышает 1000 случаев.

Samsung подкорректирует новый планшетник для Германии Samsung начнет производить новую версию нового 10,1-дюймового планшетного компьютера Galaxy, чтобы избежать запрета на продажи от немецкого суда. Этим компания займется уже на этой неделе.

Перша вакцина від коронавірусу: стала відома дата виготовлення Клінічні випробування вакцин проти COVID-19 проводяться в США і Китаї, вони можуть бути готові в кінці цього року. Подібні просунуті роботи також проводяться в Європі.

Ще один український футболіст заразився коронавірусів Коронавірусна інфекція почала зачіпати не тільки українських депутатів, звичайних людей, а й також футболістів найкращих клубів України.

Microsoft і Facebook домовилися про велику операцію Microsoft збирається продати мережі Facebook патенти куплені у AOL.

У Китаї на тварин почали тестувати вакцину від коронавируса У Китаї на тварин почали тестувати експериментальну вакцину від коронавируса. Про це повідомило Синьхуа з посиланням на Китайський центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC).

МОЗ опублікувало свіжі дані про коронавірус: які галузі не готові пом'якшувати карантин В Україні за станом на вівторок, 11 серпня, до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. Про це йдеться в статистичних даних, опублікованих на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає УРА-Інформ.