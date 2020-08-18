Коронавирус в Украине: более 1600 новых случаев, данные за 18 августа

В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено уже 94 436 случая заражения. Это последние данные на 18 августа. За последние сутки были зафиксированы 1 616 новых случаев заражения COVID-19. То есть снова в будни идет увеличение количества новых случаев. Вчера было зафиксировано 1 464 случая заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

В шести регионах Украины снова более 100 новых случаев за 24 часа. В Харьковской (204), Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169), Ривненской (112) и Закарпатской (106) областях.

За последние сутки умерло еще 27 пациентов с COVID-19. В общей сложности в стране уже зафиксировано 2 116 летальных случаев.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 43 395 человек, что на 828 больше, чем днем ранее. 48 925 уже сумело победить болезнь.

Ранее ученые определили, что коронавирус мог появиться еще восемь лет назад.