COVID-19 появился восемь лет назад: неожиданное открытие ученых

Вирусолог Джонатан Латем и молекулярный биолог Эллисон Уилсон описали случай с шахтером, у которого, по словам китайского врача, не было обычной пневмонии или гриппа. В 2012 году у шести шахтеров были симптомы заражения неизвестным ранее вирусом. Некоторые из них умерли, и их образцы были отправлены на тестирование в Уханьский институт вирусологии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

- Доказательства, полученные из образцов и исследований, побудили нас переосмыслить все, что, как мы думали, мы знали о начале пандемии COVID-19, - сказали Лэтэм и Уилсон. Ученые считают, что отправной точкой главной пандемии этого года является образец коронавируса, обнаруженный в Ухане.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки в Украине было зафиксировано почти 1500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.