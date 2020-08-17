Лукашенко: пока меня не убьете, других выборов не будет

- Мы провели выборы. Пока меня не убьете, других выборов не будет, - заявил укашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Он подчеркнул, что не будет ничего делать под давлением. Во время выступления Лукашенко сотрудники МЗКТ кричали: "Уходи!".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на белорусские телеграм каналы.

- Вы никогда не заставишь меня сделать что-нибудь под давлением. Их не будет (выборов), - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко прилетел сегодня на вертолете на завод МЗКТ, его сопровождал младший сын. Но визит длился недолго. Лукашенко поговорил с рабочими в производственных цехах, затем вышел на улицу.

- Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести честные? - спрашивал Лукашенко и на крики: "Да!", он ответил: Мы их уже провели.

Он утверждал, что если в стране пройдут новые выборы, Минский завод и другие крупные белорусские промышленные предприятия прекратят свое существование. Он оценил количество участников забастовки в 150-200 человек и утверждал, что это не решающая цифра. Он напомнил, что это он – "плохой президент" - приказал сохранить работу, "чтобы людей не выбрасывали на улицу". Затем он добавил: "Кто хочет работать, пусть работает, а кто не хочет - мы не будем их заставлять".

Ранее мы сообщали, что в Европе Лукашенко начали называть диктатором.