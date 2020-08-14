08:34 14.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Война на Донбассе: данные за 14 августа

Весьма неплохие новости пришли из Донбасса. Впервые за очень долгое время за сутки не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны противника.

Война на Донбассе: данные за 14 августа

Так за сутки 13 августа нарушения перемирия со стороны боевиков не было. В тоже время было зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.В Вблизи населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

При этом вчера были также и очень плохие новости. Как мы сообщали, в Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвались два военнослужащего из состава Объединенных сил. Это случилось в результате отклонения от маршрута следования.

В результате взрыва один из военнослужащий погиб, другой получил ранения. Раненого воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.


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