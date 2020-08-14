Война на Донбассе: данные за 14 августа

Весьма неплохие новости пришли из Донбасса. Впервые за очень долгое время за сутки не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны противника.
Так за сутки 13 августа нарушения перемирия со стороны боевиков не было. В тоже время было зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.В Вблизи населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.
При этом вчера были также и очень плохие новости. Как мы сообщали, в Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвались два военнослужащего из состава Объединенных сил. Это случилось в результате отклонения от маршрута следования.
В результате взрыва один из военнослужащий погиб, другой получил ранения. Раненого воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг