14:17 13.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246093:labazovych

Плохие вести из Донбасса: один украинский военный погиб, еще один в больнице

Хотя на Донбассе продолжается режим полного прекращения огня, впервые за пару недель Украина потеряла своего военнослужащего. Это случилось не от вражеского огня.

Плохие вести из Донбасса: один украинский военный погиб, еще один в больнице

Сегодня, 13 августа, в Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвались два военнослужащего из состава Объединенных сил. Это случилось в результате отклонения от маршрута следования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс службу оперативно-тактической группировки "Восток", которая входит в состав Объединенных сил.

В результате взрыва один из военнослужащий погиб, другой получил ранения. Раненого воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. О его состоянии на данный момент ничего больше не сообщается.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, что за последние сутки, 12 августа, было зафиксировано четыре вражеских обстрела, которые осуществлялись с целью провокации украинских военных.


Поделиться

Читайте также:
 
Юзик станет мэром родного города Зеленского: он лидирует в опросах Угроза войны: Греция возобновила буровые работы вопреки договору с Турцией Зеленский призвал граждан Украины не ездить в Беларусь На Испанию напал новый вирус: 16 человек уже госпитализированы
Проишествия
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"
  • 18:35 Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину
  • 14:20 Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую
  • 13:13 Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив