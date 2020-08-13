Плохие вести из Донбасса: один украинский военный погиб, еще один в больнице

Сегодня, 13 августа, в Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвались два военнослужащего из состава Объединенных сил. Это случилось в результате отклонения от маршрута следования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс службу оперативно-тактической группировки "Восток", которая входит в состав Объединенных сил.

В результате взрыва один из военнослужащий погиб, другой получил ранения. Раненого воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. О его состоянии на данный момент ничего больше не сообщается.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, что за последние сутки, 12 августа, было зафиксировано четыре вражеских обстрела, которые осуществлялись с целью провокации украинских военных.