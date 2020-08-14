В Беларуси заявляют, что у них идет гибридная война

Член экспертной группы при государственном секретариате Совета безопасности Беларуси Александр Шпаковский поделился своим мнением по поводу того, что происходит в его стране. Он прокомментировал массовые протесты против правления Александра Лукашенко.
Он считает, что ситуация с митингами в стране контролируется. По его мнению, информация, которую публикую в Украине, противоречива и не соответствует действительности. При этом он добавил, что протесты действительно проходят, но это только маленький процент электората. При этом, даже из них малая часть готова к радикальным мерам.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
"Мы со смехом читали сообщения, что Лукашенко куда-то там улетел, кто-то переходил на сторону протестующих. Этого нет и близко, это элементы гибридной войны против Беларуси, публикуемые разного рода анонимными источниками фейковой информации. Естественно, Лукашенко будет здесь, он пользуется полной поддержкой силовых структур и значительной части народа", - подчеркнул Шпаковский.
Он также добавил, что в целом власти Беларуси демонстрирует высокий уровень устойчивости.
Ранее мы сообщали, что сотрудник администрации президента Беларуси уволился в знак протеста.
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