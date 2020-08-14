В Беларуси заявляют, что у них идет гибридная война

Он считает, что ситуация с митингами в стране контролируется. По его мнению, информация, которую публикую в Украине, противоречива и не соответствует действительности. При этом он добавил, что протесты действительно проходят, но это только маленький процент электората. При этом, даже из них малая часть готова к радикальным мерам.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Мы со смехом читали сообщения, что Лукашенко куда-то там улетел, кто-то переходил на сторону протестующих. Этого нет и близко, это элементы гибридной войны против Беларуси, публикуемые разного рода анонимными источниками фейковой информации. Естественно, Лукашенко будет здесь, он пользуется полной поддержкой силовых структур и значительной части народа", - подчеркнул Шпаковский.

Он также добавил, что в целом власти Беларуси демонстрирует высокий уровень устойчивости.

Ранее мы сообщали, что сотрудник администрации президента Беларуси уволился в знак протеста.