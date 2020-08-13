Сотрудник администрации президента Беларуси уволился в знак протеста

"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", - написал Проскалович.

В Беларуси стартовалиВВ массовые протесты еще 9 августа, сразу же после выборов президента. По предварительным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. При этом оппозиционные кандидаты подали жалобу на результаты выборов. При этом в ходе протестов происходят столкновения между силовиками и демонстрантами. По данным МВД Беларуси, с начала протестов были задержаны около 6 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, на данный момент официально известно о трех гражданах Украины, которые были задержаны в ходе событий в Беларуси. Украинские власти ведут переговоры и требуют освобождения своих сограждан. До тех пор, пока на территории Беларуси не стабилизировалась ситуация, украинцам стоит воздержаться от поездок в страну.