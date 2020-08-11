11:08 11.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кремль придумал новый статус для так называемых ЛНР и ДНР: что задумали в Москве

Россия продолжает думать, то делать с так называемыми ДНР и ЛНР, похоже, что в РФ есть новый интерес к этим территориям. Ранее руководство Росси требовало для Донецкой и Луганской областей "особый статус" в Конституции Украины. Теперь же там похоже не против также на территории ОРДЛО сделать и свободную экономическую зону.

Кремль придумал новый статус для так называемых ЛНР и ДНР: что задумали в Москве

Юрист Елена Степова поделился своим мнением по поводу последних информаций о статусе Донбасса с российской стороны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Известно, что в Кремле подначивали Украину на изменение Конституции в части «особый статус всей админтерритории Луганской и Донецкой областей». Сегодня же Владимир Путин или его приближенные требуют, чтобы этим территориям был предоставлен статус свободной экономической зоны. Хотя слова могут слышаться иначе, суть их остается та же. ОРДЛО является анклавом боевиком и Российской Федерации в составе Украинского государства" — написала в своем блоге юрист.

При этом пока на данный момент неизвестно, что может получить от экономичного статуса Донбасса Российская Федерация. Эксперты в этой отрасли пока не дали точного ответа.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе.


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