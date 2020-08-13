09:08 13.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Война на Донбассе: обновленные данные за 13 августа

Боевики увеличили количество провокаций в направлении украинских военнослужащих на Донбассе. По сравнению с предыдущими сутками количество обстрелов увеличилось.

Война на Донбассе: обновленные данные за 13 августа

Так за последние сутки 12 августа в общей сложности противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций. Так вблизи Марьинки и Южного было зафиксировано несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны противника. Вблизи Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. Там с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - отмечают в штабе.

В тоже время с начала суток 13 августа не было зафиксировано ни одного нарушения режима полного прекращения огня.

Отметим, что днем ранее, 11 августа было зафиксировано два провокационных обстрела украинских позиций.


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