Война на Донбассе: обновленные данные за 13 августа

Так за последние сутки 12 августа в общей сложности противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций. Так вблизи Марьинки и Южного было зафиксировано несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны противника. Вблизи Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. Там с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - отмечают в штабе.

В тоже время с начала суток 13 августа не было зафиксировано ни одного нарушения режима полного прекращения огня.

Отметим, что днем ранее, 11 августа было зафиксировано два провокационных обстрела украинских позиций.