14:57 12.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Германии также не верят в удивительную вакцину Путина

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан сегодня, 12 августа, скептически высказался о российской вакцине от COVID-19. Он отметил отсутствие публикации научных данных и нечеткие шаги, предпринятые Москвой.

В Германии также не верят в удивительную вакцину Путина

В интервью радиостанции Deutschlandfunk Йенс Спан предположил, что Россия не руководствуется соображениями безопасности, разрешая использовать вакцину от коронавируса, как первая страна в мире.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкий СМИ.

"Речь идет не о том, чтобы стать первым, а о наличии эффективной, проверенной и безопасной вакцины", - сказал министр. "Чтобы быть уверенным в такой вакцине, я думаю, что очень, очень важно - даже в условиях пандемии - провести достойное исследование, и особенно предать его гласности. Проблема в том, что мы очень мало знаем об этом, потому что российские власти не очень прозрачны", - сказал он.

Еще во вторник Минздрав Германии поставил под сомнение качество и безопасность российской вакцины, названный Спутник V. Представители ведомства отметили, что данных об эффективности и безопасности меры нет. Пресс-секретарь министерства отметила, что вакцина будет одобрена для использования в Европейском союзе только после того, как пройдет полные клинические испытания.

Ранее Путин похвастался, что его дочери ввели нашумевшую вакцину от коронавируса.


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