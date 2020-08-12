09:42 12.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Правоохранители в Минске избивают всех подряд: ОМОН избивает журналистов

Вечером во вторник сотрудники ОМОНа избили команду BBC и портала Onliner в Минске. Многие журналисты были задержаны, было уничтожено их оборудование, а также у них забрали карточки с записями и фотографиями. Однако участников митингов во вторник было меньше, чем в предыдущие дни.

Правоохранители в Минске избивают всех подряд: ОМОН избивает журналистов

"Мы находимся в больнице для визуального осмотра", - сказал Влад Барысевич, фотокорреспондент портала Onliner. "Они остановили нас, побили камеру, избили и отпустили", - добавляет он. Он говорит, что полицейские проявили жестокость и били головой о стену.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

В Минске команда BBC также была избита во время акций протеста во вторник, говорится в сообщении телеканала. Журналисты имели аккредитацию.

На станции метро Пушкинская сотрудники избили оператора портала TUT.by, уничтожили фотоаппарат и забрали карту памяти. Карты памяти с фотографиями были изъяты также у фотожурналистов TUT.by, агентства AP и "Нас Нива".

Также были задержания в Бжещи, где был жестоко задержан представитель TUT.by, и в Гродно (там задержали корреспондента Hrodna.life). "Они пытались ударить камеру дубинкой, но я повернулся и получил удар в спину", - сказал Владзимир Костин, сотрудник Reuters.

Ранее мы сообщали, что главный оппозиционер страны выехала в Литву.


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