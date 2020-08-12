Коронавирус в Украине: в шаге от нового рекорда, данные за 12 августа

Так за последние 24 часа в стране зафиксировано 1 433 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Это третий самый высокий показатель с начала пандемии. Больше больных за сутки было только седьмого августа 1489 и шестого августа 1453. Однако учитывая, что неделя только начинается стоит ожидать, что уже завтра или после завтра в стране будет установлен новый антирекорд.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Совета нацбезопасности и обороны.

Сразу в пяти регионах Украины за сутки более 100 новых пациентов. Лидирует город Киев, там 182 новых инфекции. Во Львовской области – 166 новых пациентов, в Харьковской - 139, в- Ивано-Франковской 128, а в Черновицкой – 113. Общее количество случаев инфицирования коронавируса в стране достигло показателя 84 548 человек.

Умерли от коронавирусной инфекции за последние сутки 19 пациентов. В Украине уже 1970 человек умерло от COVID-19 с начала пандемии.

Выздоровели от коронавирусной инфекции уже 45 686 украинцев, из них за последние сутки - 752. Продолжают болеть коронавирусом 36 892 украинца, что на 662 человека больше, чем сутками ранее.

Ранее мы сообщали о том, какие области не готовы смягчать карантин.