МОЗ опубликовало свежие данные о коронавирусе: какие области не готовы смягчать карантин

При этом во Львовской области превышены показатели загруженности коек в больницах.

В то же время в Черновицкой области показатель загруженности коек стал менее 50%

Не готовы смягчать карантин:

Волынская область (выявление 14,40%);

Житомирская область (выявление 12,29%);

Ивано-Франковская область (выявление 17,11%);

Львовская область (загруженность коек 53,31%);

Одесская область (динамика 17,85%);

Ровенская область (выявление 15,77%);

Сумская область (динамика 26,44%);

Харьковская область (выявление 14,08%);

Черновицкая область (выявление 18,54%).

Ранее сообщалось, что многие эксперты и врачи предполагали, что вторая волна коронавирусной инфекции наступит в Европе и Украине осень, но похоже, что они ошиблись.