18:02 11.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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МОЗ опубликовало свежие данные о коронавирусе: какие области не готовы смягчать карантин

В Украине по состоянию на вторник, 11 августа, к ослаблению карантина не готовы девять областей. Об этом идет речь в статистических данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения, передает УРА-Информ.

МОЗ опубликовало свежие данные о коронавирусе: какие области не готовы смягчать карантин

При этом во Львовской области превышены показатели загруженности коек в больницах.

В то же время в Черновицкой области показатель загруженности коек стал менее 50%

Не готовы смягчать карантин:

  • Волынская область (выявление 14,40%);
  • Житомирская область (выявление 12,29%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 17,11%);
  • Львовская область (загруженность коек 53,31%);
  • Одесская область (динамика 17,85%);
  • Ровенская область (выявление 15,77%);
  • Сумская область (динамика 26,44%);
  • Харьковская область (выявление 14,08%);
  • Черновицкая область (выявление 18,54%).

Ранее сообщалось, что многие эксперты и врачи предполагали, что вторая волна коронавирусной инфекции наступит в Европе и Украине осень, но похоже, что они ошиблись.


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