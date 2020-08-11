МОЗ опубликовало свежие данные о коронавирусе: какие области не готовы смягчать карантин

В Украине по состоянию на вторник, 11 августа, к ослаблению карантина не готовы девять областей. Об этом идет речь в статистических данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения, передает УРА-Информ.
При этом во Львовской области превышены показатели загруженности коек в больницах.
В то же время в Черновицкой области показатель загруженности коек стал менее 50%
Ранее сообщалось, что многие эксперты и врачи предполагали, что вторая волна коронавирусной инфекции наступит в Европе и Украине осень, но похоже, что они ошиблись.
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