08:52 10.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что происходит на Донбассе: данные на утро 10 августа

Несмотря на то, что на Донбассе продолжается полный режим прекращения огня, противники и дальше не оставляют попыток обстрелять украинские позиции.

Что происходит на Донбассе: данные на утро 10 августа

Так за вчерашние сутки девятого августа в общей сложности было зафиксировано четыре обстрела. Украинские военные зафиксировали провокации у Новозвановки, Марьинки и Трудовского. Боевики использовали стрелковое оружие, из которого вели неприцельные выстрелы. Украинская сторона на провокации не отвечала и не открывала ответный огонь. В тоже время украинские военные подавили беспилотник российского производства типа "Орлан-10", который летал над пересечением линии разграничения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил.

"Пятнадцатые сутки подряд, с тех пор как провозглашено режим прекращения огня среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", – отметили в штабе.

Также там добавили, что на данный момент ситуация остается под контролем. В тоже время с начала суток десятого августа не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны противника.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поделился своим мнением поделился своим мнением по поводу того, как закончится конфликт на Донбассе.


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