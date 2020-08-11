Коронавирус в Украине: снова более 1000 случаев, данные за 11 августа

Так по состоянию на утро 11 августа в Украине зафиксировано 83 115 случаев коронавирусной болезни. За последние сутки было зафиксировано 1 158 новых случаев инфицирования COVID-19. Очередные сутки кряду этот показатель выше 1000. В четырех регионах Украины более 100 новых случаев заражения. Во Львовской области 161 новый пациент, в Одесской - 134, в Харьковской - 129, в городе Киеве - 123 и Ивано-Франковской области – 114.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За прошедшие сутки скончалось еще 28 пациентом с коронавирусом. В общей сложности от этой болезни в Украине уже умерло 1951 человек.

В В общей сложности с начала пандемии в Украине болезнь сумело победить уже 44 934 украинцев. За последние сутки 575 пациентов полностью излечилось от болезни. 36 230 украинцев продолжают бороться с COVID-19. Это на 554 больше, чем сутками ранее.

Ранее мы сообщали, что футболист сборной Украины сдал положительный тест на коронавирус.