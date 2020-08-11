Ее ожидали на осень, но она наступила уже сейчас: вторая волна коронавируса уже в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге рассказал, что предполагалось, что вторая волна в Украине наступит в октябре-ноябре и она будет сопровождаться с сезонной эпидемией гриппа. Однако уже сейчас в стране фиксируется существенное увеличение количества новых случав заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Весь мир считал, что существенное увеличение количества больных COVID-19 начнется осенью, где-то в октябре-ноябре. Мы сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных COVID-19. Именно поэтому мы начали более мощно и быстро двигаться (в подготовке медицинской системы – ред.). Несмотря на то, что было сделано много", - заявил Степанов.

Глава МОЗ добавил, что на данный момент в Украине увеличивается количество тестирований на коронавирус, также залупляются аппараты искусственной вентиляции легких иподводится кислород к койккам в больницах.

Он отметил, что в некоторых регионах уже разворачивают больницы "второй волны".

За последние сутки в Украине зафиксировано 1 158 новых случаев инфицирования COVID-19.