Третий день подряд: в Украине снова установлен антирекорд новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Украине зафиксировали 1 453 новых случая заболевания коронавирусом. Третий день ряду обновляется антирекорд. Если пятого августа новых пациентов было 1271, то шестого уже 1318. Сейчас же показатель приближается к 1500. В общей сложности с начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 78 261 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в городе Киеве – 186. Высокие показатели также в Одесской области – 156, во Львовской области – 152, в Харьковской области – 146, в Ивано-Франковской области – 131 и в Ровенской – 100 случаев.

Еще один антирекорд был зафиксировано за вчерашние сутки по количеству смертельных случаев. За последние 24 часа умерло 33 человека. Это самый высокий показатель смертности с начала пандемии. В общей сложности в стране зафиксировано 1 852 летальных случая.

Ранее мы сообщали, что у соседей Украины началась вторая волна коронавируса.