У соседей Украины началась вторая волна коронавируса

Министерство здравоохранения Словакии объявило в четверг (6 августа), что за последние 24 часа было подтверждено еще 63 случая заражения SARS-CoV-2. Это самый большой дневной рост с 22 апреля. С начала пандемии в Словакии зарегистрировано 2480 случаев заражения.
Один человек с диагнозом COVID-19 скончался в четверг. Таким образом, всего в стране от этой болезни умерло 30 человек.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на словацкие СМИ.
Умерший - 71-летний мужчина, который был госпитализирован в городе Тренчин на западе Словакии.
"Вскрытие показало, что причиной смерти стала развившаяся легочная форма COVID-19 и последующая дыхательная недостаточность", - заявила Зузана Элиашова, пресс-секретарь Министерства здравоохранения.
Количество заражений в Словакии растет с июня из-за отступления ограничений, связанных с коронавирусом. В четверг министерство здравоохранения заявило, что контролирует ситуацию.
Пресс-секретарь министерства сообщила, что на следующей неделе состоится заседание правительственной комиссии по санитарно-эпидемиологическим проблемам. Не исключено, что будет созвана конференция эпидемиологов, которые порекомендуют правительству и местным властям принять возможные ограничения, связанные с пандемией.
Ранее мы сообщали, что в Украине второй день подряд фиксируется антирекорд новых случаев заражения коронавирусом.
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