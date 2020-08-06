У соседей Украины началась вторая волна коронавируса

Один человек с диагнозом COVID-19 скончался в четверг. Таким образом, всего в стране от этой болезни умерло 30 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на словацкие СМИ.

Умерший - 71-летний мужчина, который был госпитализирован в городе Тренчин на западе Словакии.

"Вскрытие показало, что причиной смерти стала развившаяся легочная форма COVID-19 и последующая дыхательная недостаточность", - заявила Зузана Элиашова, пресс-секретарь Министерства здравоохранения.

Количество заражений в Словакии растет с июня из-за отступления ограничений, связанных с коронавирусом. В четверг министерство здравоохранения заявило, что контролирует ситуацию.

Пресс-секретарь министерства сообщила, что на следующей неделе состоится заседание правительственной комиссии по санитарно-эпидемиологическим проблемам. Не исключено, что будет созвана конференция эпидемиологов, которые порекомендуют правительству и местным властям принять возможные ограничения, связанные с пандемией.

Ранее мы сообщали, что в Украине второй день подряд фиксируется антирекорд новых случаев заражения коронавирусом.