Актуальный список стран, в которых украинцы могут отдохнуть

Во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в данном вопросе за последнюю неделю никаких изменений не произошло. В списке все еще 38 стран, которые с теми или иными требованиями пускают украинских туристов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНН.

"Перечень стран, куда могут ехать украинцы: за эту неделю изменений не произошло - так же 38 стран, в которые пускают украинцев или безусловно, или при условии соблюдения определенных правил", - сказал министр.

Вот полный список стран, которые открыты для украинцев в целях туризма и отдыха: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Ранее в этом списке были еще Сейшельские острова, однако эта страна приняла решение не пускать украинцев.