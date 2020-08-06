16:43 06.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245986:labazovych

После взрыва в Бейруте в Украине начались массовые проверки

После мощного взрыва аммиачной селитры в Бейруте, в результате которого погибло более 100 человек и пострадало более 4000 человек, Украина начала проверки и на своей территории.

После взрыва в Бейруте в Украине начались массовые проверки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании Правительства поручил до 15 сентября сообщить о результатах проверки условий хранения аммиачной селитры в стране.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интрефакс Украина.

"Провести внеплановые мероприятия государственного надзора по соблюдению требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений", - сообщили Кабинете министров Украины.

Денис Шмыгаль дал соответствующее поручение министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и главам областных и Киевской городской государственной администрации.

Ранее мы сообщали, что несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте.


Поделиться

Читайте также:
 
Актуальный список стран, в которых украинцы могут отдохнуть Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте Денег нет, но вы держитесь: Кремль существенно сокращает расходы на Крым Зеленский рассказал истинную причину назначения Кравчука в ТКГ
Проишествия
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"
  • 18:35 Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину
  • 14:20 Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую
  • 13:13 Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности
  • 11:46 Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля
  • 10:26 Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте
  • 08:00 Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент
  • 13:20 Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста
  • 13:54 В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети
  • 10:05 В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив