После взрыва в Бейруте в Украине начались массовые проверки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании Правительства поручил до 15 сентября сообщить о результатах проверки условий хранения аммиачной селитры в стране.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интрефакс Украина.

"Провести внеплановые мероприятия государственного надзора по соблюдению требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений", - сообщили Кабинете министров Украины.

Денис Шмыгаль дал соответствующее поручение министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и главам областных и Киевской городской государственной администрации.

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