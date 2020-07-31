13:09 31.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245884:labazovych

Одна из стран приняла решение закрыть свои границы для украинцев

Несмотря на то, что в последнее время список стран, которые открывали свои границы для украинцев, на этой неделе ситуация изменилась и популярный курорт принял решение не пускать украинцев.

Одна из стран приняла решение закрыть свои границы для украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на УНИАН.

"На прошлой неделе я объявлял страны, открытые или относительно открытые для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах. Было принято решение о закрытии страны для въезда украинских туристов, но при этом положительной является новость, что Болгария буквально вчера приняла решение, которым наоборот, продлила на месяц упрощенный порядок въезда для граждан Украины", - сказал Кулеба.

Также глава МИД отметил, что все более популярной становится интерактивная онлайн-карта путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19, на которой показывается правила выезда во все страны мира. Самыми популярными направлениями на карте, которые проверяют украинцы являются Венгрия, Турция и Россия.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, где будет проводить отдых.


Поделиться

 
В Польше второй день подряд рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом Россия угрожает Украине, что будет поставлять оружие на Донбасс Тревожные данные: коронавирус вернулся в Китай, Гонконг и Японию Саакашвили рассказал, как вернуть заробитчан в Украину
Проишествия
  • 13:43 Катастрофа МАУ: в МИД назвали результаты переговоров с Ираном
  • 18:05 Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили режим тишины
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • 17:27 Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается
  • 16:19 Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом
  • 15:00 Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство
  • 14:55 В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей
  • 12:53 В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
  • 12:25 В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни
  • 12:07 Психиатр поставила диагноз луцкому террористу: он не больной

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив