Одна из стран приняла решение закрыть свои границы для украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на УНИАН.

"На прошлой неделе я объявлял страны, открытые или относительно открытые для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах. Было принято решение о закрытии страны для въезда украинских туристов, но при этом положительной является новость, что Болгария буквально вчера приняла решение, которым наоборот, продлила на месяц упрощенный порядок въезда для граждан Украины", - сказал Кулеба.

Также глава МИД отметил, что все более популярной становится интерактивная онлайн-карта путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19, на которой показывается правила выезда во все страны мира. Самыми популярными направлениями на карте, которые проверяют украинцы являются Венгрия, Турция и Россия.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, где будет проводить отдых.