15:10 05.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Первый звонок" в новом формате: в МОЗ предложили изменения

В Украине по традиции первого сентября всегда празднуют "Первый звонок". Однако в этом году, скорее всего, он пройдет в совсем другом формате.

Такие рекомендации школам отправила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий. Она рассказал о таком решении во время онлайн-толоки. Она считает, что этот праздник нужно отмечать в рамках класса, а не в рамках всей школы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

В "Мы определенно рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий. Но формат встреч и проведения 1 сентября вы можете определить в каждом заведении индивидуально. Это может быть празднование в пределах класса, поскольку это все же меньше людей и это наша школьная семья. Не подвергайте друг друга опасности и придумайте креативный формат. А я точно знаю о креативности наших школьных команд ", - сказала чиновница.

В тоже время Любомира Мандзий рассказала, что подобные мероприятия должны проходить исключительно на открытом воздухе.

Ранее в министерстве здравоохранения рассказали, как будут проходить уроки во время карантина в Украине. Там отмечалось, что маски можно будет снимать во время занятий, но на переменах их нужно будет носить.


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