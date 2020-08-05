08:58 05.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: новый антирекорд, цифры продолжают расти

Как и предполагали многие эксперты и медики на этой неделе должен был быть зафиксирован новый рекорд по количеству новых случаев заражения за 24 часа коронавирусной инфекций. Так оно в итоге и случилось.

Коронавирус в Украине: новый антирекорд, цифры продолжают расти

За прошедшие сутки, четвертого августа, в стране было зафиксировано 1 271 случай заражения COVID-19. Это значит, что установлен новый суточный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен 30 июля. Тогда заразилось за сутки 1197 человек. Очередной день подряд в Украине более 1000 новых случаев заражения. В общей сложности в Украине зафиксировано 75 490 случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За последние сутки 24 пациента умерло. В общей сложности с начала пандемии в Украине уже зафиксировано 1 788 летальных случаев.

В общей сложности уже 41527человек сумело победить болезнь. За последние сутки 914 человек выздоровело. При этом 33 089 человек продолжает бороться с болезнью.

Ранее мы сообщали, что шесть вакцин от коронавируса находятся на финальной стадии тестирования.


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