У Украины нет денег на жесткий карантин: его введут только при одном условии

Многие эксперты отмечают, что Кабинету министров и президенту Украины возможно снова придется вводить более жесткий карантин по всей стране, хотя и на данный момент действует адаптивный карантин, который регулирует ситуацию в каждом и отдельном регионе.

В тоже время отмечается, что у Украины просто нет на полное закрытие страны снова, как это было весной, во время первых случаев заражения. Страна и так потеряла очень большое количество денег при первом полном карантине.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Наш источник из Офиса Президента сообщает, что в бюджете нет денег на вторую карантинную коронавирусную волну, поэтому её вводить не будут", - отмечает источник.

Он также добавляет, что тотальный карантин могут ввести только в том случае, если ситуация будет действительно трагической и не будет других вариантов.

"Поэтому сейчас принят план, что критикуем, возмущаемся, пугаем всех, но "жестко" не топим", - отметил источник.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Разумков может стать следующим премьер-министром Украины.