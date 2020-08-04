У Украины нет денег на жесткий карантин: его введут только при одном условии

Похоже, что украинской власти нужно уже готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции. На протяжении последних нескольких дней показатель новых случаев заболеваемости не падает ниже 1000 случаев.
Многие эксперты отмечают, что Кабинету министров и президенту Украины возможно снова придется вводить более жесткий карантин по всей стране, хотя и на данный момент действует адаптивный карантин, который регулирует ситуацию в каждом и отдельном регионе.
В тоже время отмечается, что у Украины просто нет на полное закрытие страны снова, как это было весной, во время первых случаев заражения. Страна и так потеряла очень большое количество денег при первом полном карантине.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.
"Наш источник из Офиса Президента сообщает, что в бюджете нет денег на вторую карантинную коронавирусную волну, поэтому её вводить не будут", - отмечает источник.
Он также добавляет, что тотальный карантин могут ввести только в том случае, если ситуация будет действительно трагической и не будет других вариантов.
"Поэтому сейчас принят план, что критикуем, возмущаемся, пугаем всех, но "жестко" не топим", - отметил источник.
Ранее мы сообщали, что Дмитрий Разумков может стать следующим премьер-министром Украины.
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