Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили режим тишины

Сегодня оккупационные силы нарушали режим "тишина" вблизи Орехово и Новотошковского. В районе Орехово наемники для провокации применили стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского использовали еще и подствольный гранатомет.

Поскольку провокации боевиков были неприцельными, украинские военные огонь в ответ не открывали.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению", - добавили в командовании.

Ранее стало известно, что на территории иракского государства обстреляли военную базу Соединенных Штатов Америки, которая расположена на севере от Багдада. В то время там находились американские военнослужащие и военнослужащие из других стран международной антитеррористической коалиции.