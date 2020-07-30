Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили режим тишины

С начала текущих суток, 30 июля, на временно оккупированных территориях Донбасса зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на командование операции Объединенных сил.
Сегодня оккупационные силы нарушали режим "тишина" вблизи Орехово и Новотошковского. В районе Орехово наемники для провокации применили стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского использовали еще и подствольный гранатомет.
Поскольку провокации боевиков были неприцельными, украинские военные огонь в ответ не открывали.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению", - добавили в командовании.
Ранее стало известно, что на территории иракского государства обстреляли военную базу Соединенных Штатов Америки, которая расположена на севере от Багдада. В то время там находились американские военнослужащие и военнослужащие из других стран международной антитеррористической коалиции.
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