18:05 30.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили режим тишины

С начала текущих суток, 30 июля, на временно оккупированных территориях Донбасса зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на командование операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили режим тишины

Сегодня оккупационные силы нарушали режим "тишина" вблизи Орехово и Новотошковского. В районе Орехово наемники для провокации применили стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского использовали еще и подствольный гранатомет.

Поскольку провокации боевиков были неприцельными, украинские военные огонь в ответ не открывали.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению", - добавили в командовании.

Ранее стало известно, что на территории иракского государства обстреляли военную базу Соединенных Штатов Америки, которая расположена на севере от Багдада. В то время там находились американские военнослужащие и военнослужащие из других стран международной антитеррористической коалиции.


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