В Херсонской области разоблачили закупку некачественных тестов на коронавирус на 2 млн гривен

Предварительно, госучреждение заключило договор на поставку 35 тысяч единиц тест-систем для диагностирования коронавируса, однако приобретенные средства являются не рекомендованными к использованию в медицинских учреждениях.

По факту противоправной деятельности было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Стоит отметить, что граждане, которых диагностировали некачественными тестами, прошли повторную проверку на коронавирус.

Как сообщалось ранее, вспышка коронавируса в Польше набирает обороты. С прошлой недели число новых инфекций начало расти в геометрической прогрессии. В последнее время отмечается около 500 новых случаев каждый день.