18:32 30.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Херсонской области разоблачили закупку некачественных тестов на коронавирус на 2 млн гривен

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали приобретение некачественных тестов на коронавирус должностными лицами Херсонского областного лабораторного центра. Чиновники нанесли государству убытков на свыше 2 млн гривен. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В Херсонской области разоблачили закупку некачественных тестов на коронавирус на 2 млн гривен

Предварительно, госучреждение заключило договор на поставку 35 тысяч единиц тест-систем для диагностирования коронавируса, однако приобретенные средства являются не рекомендованными к использованию в медицинских учреждениях.

По факту противоправной деятельности было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Стоит отметить, что граждане, которых диагностировали некачественными тестами, прошли повторную проверку на коронавирус.

Как сообщалось ранее, вспышка коронавируса в Польше набирает обороты. С прошлой недели число новых инфекций начало расти в геометрической прогрессии. В последнее время отмечается около 500 новых случаев каждый день.


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