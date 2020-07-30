У соседей также рекорд: ситуация с коронавирусом ухудшается

Согласно последней информации Министерства здравоохранения Польши, в четверг было подтверждено 615 новых инфекций (абсолютный рекорд) и 15 смертей. Правительство, вопреки недавнему оптимизму, рассматривает вопрос о возвращении некоторых ограничений.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

Хотя недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что "коронавирус находится в отступлении" и не стоит бояться, реальность оказалась немного иной. С прошлой недели наблюдается резкий рост заболеваемости, и в стране появляются новые вспышки Covid-19. Это, вероятно, эффект дней рождения, причастий, свадеб и праздников, во время которых - как показывают фотографии с многолюдных пляжей – многие поляки забыли о риске и связанных с ним ограничениях.

Количество людей, инфицированных коронавирусом в Польше составляет в общей сложности 45 031 человек, 1 709 умерло.

В Украине за последние сутки было зафиксировано также рекордное количество новых случаев заражения – почти 1200.