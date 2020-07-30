11:30 30.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Американские войска уходят из Германии: начинается операция на несколько миллиардов долларов

Пентагон начинает операцию по переводу американских солдат из Германии в другие страны НАТО. Более пяти с половиной тысяч солдат отправятся в Бельгию, где будет развернуто Европейское командование США, и в Италию, где будут развернуты истребители F-16.

Американские войска уходят из Германии: начинается операция на несколько миллиардов долларов

Глава Пентагона Марк Эспер также объявил об усилении военного присутствия в Черноморском регионе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

План Пентагона предполагает, что 11,8 тыс. американских солдат покинут Германию, из которых 5,4 тысячи. будут отправлены в другие страны. Ожидается, что операция по выводу войск начнется "в течение нескольких месяцев" и будет стоить миллиарды долларов.

Согласно плану, около 36 тысяч человек постоянно находящихся в Германии американских солдат, останутся в Германии более 25 000

Европейское командование США (EUCOM), базирующееся в Штутгарте, Германия, будет переведено в Бельгию. Часть солдат, выведенных США из Германии, должна быть отправлена ​​в Италию и Бельгию.

Глава Пентагона Марк Эспер объявил, что Соединенные Штаты намерены начать операции "как можно скорее". По словам министра обороны США, это должно стоить несколько миллиардов долларов.

Ранее мы сообщали, что военную базу США обстреляли в Ираке.


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