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Военную базу США обстреляли в Ираке

На территории иракского государства обстреляли военную базу Соединенных Штатов Америки, которая расположена на севере от Багдада. В то время там находились американские военнослужащие и военнослужащие из других стран международной антитеррористической коалиции. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Shafaaq News.

Военную базу США обстреляли в Ираке

Стоит отметить, что четыре реактивные снаряды типа "Катюша" упали на военную базу Эт-Таджи. После чего в небо над военной базой поднялись американские боевые вертолеты. Пока нет информации о пострадавших и разрушениях, которые могли произойти в результате инцидента.

Отметим, база Эт-Таджи ранее не раз подвергалась ракетным ударам.

Ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина в первой столице Украины – Харькове, во время ремонтных работ колодца скончались четыре сотрудника коммунальной службы. По предварительным данным, они задохнулись.


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