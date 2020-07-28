Военную базу США обстреляли в Ираке

Стоит отметить, что четыре реактивные снаряды типа "Катюша" упали на военную базу Эт-Таджи. После чего в небо над военной базой поднялись американские боевые вертолеты. Пока нет информации о пострадавших и разрушениях, которые могли произойти в результате инцидента.

Отметим, база Эт-Таджи ранее не раз подвергалась ракетным ударам.

Ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина в первой столице Украины – Харькове, во время ремонтных работ колодца скончались четыре сотрудника коммунальной службы. По предварительным данным, они задохнулись.