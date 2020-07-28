Военную базу США обстреляли в Ираке

На территории иракского государства обстреляли военную базу Соединенных Штатов Америки, которая расположена на севере от Багдада. В то время там находились американские военнослужащие и военнослужащие из других стран международной антитеррористической коалиции. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Shafaaq News.
Стоит отметить, что четыре реактивные снаряды типа "Катюша" упали на военную базу Эт-Таджи. После чего в небо над военной базой поднялись американские боевые вертолеты. Пока нет информации о пострадавших и разрушениях, которые могли произойти в результате инцидента.
Отметим, база Эт-Таджи ранее не раз подвергалась ракетным ударам.
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