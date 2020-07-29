09:21 29.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: в стране снова более 1000 новых больных

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине не улучшается. За последние сутки было зафиксировано более 1000 новых случаев заражения.

Коронавирус в Украине: в стране снова более 1000 новых больных

Так по состоянию на утро 29 июля в Украине уже 67 597 человек заразилось опасным и смертоносным вирусом. Только за последние 24 часа добавилось 1022 новых пациента с COVID-19. В Очередной раз за последние дни показатель перевесил 1000, хотя до этого более месяца фиксировались более низкие результаты.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Снова среди лидеров Львовская область. Там зафиксировано 149 новых случаев заражения за последние 24 часа. В городе Киеве за последнюю сутки 132 новых пациента с COVID-19.

За последние сутки еще 21 человек умер от коронавирусной инфекции. В общей сложности показатель летальных случаев составляет 1 650 человек.

На данный момент болезнь сумело победить уже 37 394 человек с начала пандемии в Украине. В тоже время продолжает борьбу с опасной инфекцией еще 28 553 человека.

Ранее мы сообщали, что ВОЗ решила принять чрезвычайные меры по противодействию коронавирусной угрозе.


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