12:57 28.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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ВОЗ решила принять чрезвычайные меры по противодействию коронавирусной угрозе

Во Всемирной организации здравоохранения объявили о нанесении коронавирусной пандемией нового поколения второго удара по всей территории земного шара, и призвали мировые государства дать честную статистику по количеству заражений с целью получения более объективных данных о заболеваемости коронавирусной болезнью.

Об этом заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан,В сообщили в пресс-службе Центра новостей ООН, передает УРА-Информ.

ВОЗ решила принять чрезвычайные меры по противодействию коронавирусной угрозе

По словам доктора, в ВОЗ должны знать реальные данные о количестве зараженных людей на планете, чтобы видеть реальную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением COVID-19. Для этого мировые государства должны обеспечить предоставление реальной статистики по заболеванию. Тогда организация сможет выстроить грамотную стратегию по противодействию смертельной болезни.

"Если мы понимаем, как происходит распространение вируса, и досконально поймем болезнь, мы сможем принимать точечные ответные меры", - отметил Райан.

Также в организации советуют мировым государства принимать систематические меры, которые не должны часто меняться и вызывать у людей негативные эмоции, шок, панику, страх. Противокоронавирусные мероприятия нужно организовать таким образом, чтобы они давали эффективный результат и позволяли населению грамотно к ним адаптироваться.

Напоследок он добавил, что даже если эпидемиологическая ситуация на первый взгляд выглядит вполне благополучно, это не значит, что видимые результаты отражают настоящее положение вещей.

"Я бы хотел, чтобы мое правительство говорило мне правду, честно рассказывало о реальной ситуации и принимало меры, чтобы погасить вспышки", - подчеркнул Райан.

Как сообщалось ранее, уВ ЕС в планах оставить закрытыми внешние границы для стран блока. Также в Европе планируют обновит перечень государств, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС, Украины среди них опять не оказалось.


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