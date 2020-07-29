Коронавирус в США: самое большое количество смертей за два месяца

Более 149 000 человек умерли от COVID-19 с начала эпидемии в США. Присутствие коронавируса было обнаружено в более чем 4,3 миллиона исследований. Ни одна другая страна даже близко не подошла к таким показателям.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

После улучшения эпидемиологической ситуации поздней весной со второй половины июня в США произошел регресс. Особенно это касается штатов на юге и западе страны.

Только во вторник во Флориде число погибших от эпидемии увеличилось на 186. В общей сложности в этом штате было обнаружено более 441 000 случаев инфекции. Это на 150 тысяч больше, чем в Испании. Больше в США случаев было зафиксировано только в Калифорнии (более 470 тысяч случаев).

Во вторник по всей стране, уже двенадцатый день подряд, было зафиксировано более 60 000 случеав заражения коронавирусом.

По данным Вашингтонского университета в Сиэтле, к концу октября около 220 000 человек умрут от Covid-19 в США.

Напомним, что в Украине за последние сутки было зафиксировано более 1000 новых случаев заражения.