Для украинцев изменились условия въезда в Болгарию: что нужно знать

С 30 июля Болгария изменяет правила въезда для украинцев. Теперь, чтобы попасть в эту страну нужно будет показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Болгарии.

"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест будет действовать с 30 июля", - сказано в сообщении.

При этом на данный момент не нужен отрицательный тест на коронавирус для граждан ЕС, Великобритании, стран Шенгена и Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая.

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