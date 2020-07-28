09:54 28.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Для украинцев изменились условия въезда в Болгарию: что нужно знать

Одна из самых популярных стран, куда летом ездят отдыхать украинцы на море, приняла решение изменить правила въезда для граждан Украины в связи с ситуацией с коронавирусом.

Для украинцев изменились условия въезда в Болгарию: что нужно знать

С 30 июля Болгария изменяет правила въезда для украинцев. Теперь, чтобы попасть в эту страну нужно будет показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Болгарии.

"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест будет действовать с 30 июля", - сказано в сообщении.

При этом на данный момент не нужен отрицательный тест на коронавирус для граждан ЕС, Великобритании, стран Шенгена и Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая.

Ранее украинцы могли посещать Болгарию безо всяких тестов или других исключений.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине в августе месяце.


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