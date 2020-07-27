Погода в августе: чего ожидать украинцам

Украинские синоптики предполагают, что средняя суточная температура августа составит от 19 до 24 градусов (это на один-два градуса выше средних многолетних значений), а количество осадков в пределах средних значений. В горах температура будет в районе 16-17 градусов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В тоже время месячное количество осадков в августе ожидается в пределах 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений. По данным синоптиков средняя месячная температура воздуха в августе составляет 17-20°, а в горных районах 11-16°.

Максимальная температура в августе в зависимости от регионов будет в пределах от 34 до 41 градуса выше нуля. В тоже время вполне вероятны заморозки на поверхности почвы в конце месяца, кроме южных и большинстве центральных областей.

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