14:04 27.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Подходит к концу второй месяц лета – июль. Это значит, что уже в ближайшую субботу нас ждет первый день последнего месяца лета – августа.

Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Последний месяц лета – имеет по традиции 31 день. Из них в 2020 году 20 будут рабочими. Еще 11 дней украинцы будут отдыхать. При этом снова будут длинные выходные, ведь 24 августа наша страна празднует День Независимости. Таким образом, 24 августа (понедельник) будет выходным. Перед этим 22 и 23 числа (суббота и воскресенье) также будут выходными. Украинцы будут отдыхать три дня подряд – с 22 по 24, с субботы по воскресенье.

Об этом пишет УРА-Информ.

Украинцы будут отдыхать в такие дни - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23,В 29, 30 числа. Также украинцев ждет сразу три спаса Медовый, Яблочный и Ореховый. Первый Медовый Спас (Маковей) – 14 августа, Преображение Господне или Второй Яблочный Спас (19 августа) и Третий Ореховый Спас (29 августа).

Отметим, что в июле было самое маленькое количество выходных в этом году. Украинцы отдыхали только восемь дней при 23 рабочих днях.

Ранее мы сообщали, что украинцев снова ждет повышение тарифом на коммунальные услуги.


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