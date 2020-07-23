С первого августа изменятся условия адаптивного карантина: чего ожидать

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что с первого дня последнего месяца лета адаптивный карантин в стране будет действовать по-другому. Его будут усилить в тех регионах, где ситуация будет ухудшаться на протяжении пяти дней подряд. Он добавил, что регионы будут делиться на четыре зоны в зависимости от ситуации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

"Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная - это самая критическая", - отметил Ляшко.

В тоже время, по словам Ляшко, ослабление будет возможно, если три дня подряд будет положительная динамика.

Ранее мы сообщали, что в Украине карантин продлил еще на месяц.