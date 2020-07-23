08:56 23.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245747:labazovych

С первого августа изменятся условия адаптивного карантина: чего ожидать

В Украине карантинные меры продлили еще на один месяц. Теперь он будет действовать до 31 августа. Однако уже с первого августа нас ждут изменения в адаптивном карантине.

С первого августа изменятся условия адаптивного карантина: чего ожидать

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что с первого дня последнего месяца лета адаптивный карантин в стране будет действовать по-другому. Его будут усилить в тех регионах, где ситуация будет ухудшаться на протяжении пяти дней подряд. Он добавил, что регионы будут делиться на четыре зоны в зависимости от ситуации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

"Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная - это самая критическая", - отметил Ляшко.

В тоже время, по словам Ляшко, ослабление будет возможно, если три дня подряд будет положительная динамика.

Ранее мы сообщали, что в Украине карантин продлил еще на месяц.


Поделиться

Читайте также:
 
Почему стоит обратить внимание на фильтр обратного осмоса Европейский Союз вводит новые санкции против России: что известно В Украине в очередной раз продлили карантин: стала известна новая дата его завершения США приказали Китаю закрыть китайское консульство
Проишествия
  • 12:56 В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы
  • 10:47 Заложники рассказали, что пережили во время захвата террористом
  • 09:51 В МВД рассказали о возможном наказании для луцкого террориста
  • 09:12 Зеленский рассказал, как уговорил террориста в Луцке сдаться
  • 16:38 В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть движение транспорта
  • 14:33 В Полиции прокомментировали переговоры с террористом, который взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
  • 12:46 В Киеве преступники взорвали банкомат: полиция открыла дело
  • 12:40 Стали известны требования террориста, который захватил автобус в Луцке
  • 12:03 Зеленский отреагировал на захват заложников в Луцке
  • 11:28 В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками
  • 11:03 Кровавые выходные в Чикаго: 12 человек погибло
  • 17:19 Бедствие на Карибах: разбился вертолет
  • 16:35 Во Франции вновь загорелся собор
  • 14:41 В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
  • 13:55 Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская
  • 13:48 Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив