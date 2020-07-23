Что будет с выборами в Украине во время карантина - Ляшко дал ответ

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что опыт проведения внешнего независимого тестирования в Украине показал, что можно провести местные выборы практически без риска ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

В Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на "Украинское радио".

"Если мы придерживаемся правил карантина, создаем условия для этого, то, как показало ВНО, можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем, рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан. Но если вся страна станет красной зоной, тогда, возможно, нужно будет ограничивать проведение массовых мероприятий", – сказал Ляшко.

По его мнению, могут быть проблемы только в том случае, если вся страна попадет в красную зону.

Ранее мы сообщали, что с первого августа в Украине будут изменены некоторые критерии адаптивного карантина. Его будут усилить в тех регионах, где ситуация будет ухудшаться на протяжении пяти дней подряд. В тоже время ослабление будет возможно, если три дня подряд будет положительная динамика.